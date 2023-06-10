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Корнеева стала лишь третьей россиянкой, завоевавшей титул на юниорском «Ролан Гаррос»

Корнеева стала лишь третьей россиянкой, завоевавшей титул на юниорском «Ролан Гаррос»
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Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском «Ролан Гаррос».

В титульном матче 2023 года Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут.

Юная Корнеева повторила достижение Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.

Интересно, что после победы Касаткиной россиянки ещё три раза выходили в финал этого соревнования (Анна Калинская — в 2015-м, Алина Чараева — в 2020-м и Эрика Андреева — в 2021-м), но побед до настоящего момента больше не было.

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