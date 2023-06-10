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«Проиграли одиночку, пришлось выигрывать пару». Дёмин — о победе в паре на юниорском «РГ»

«Проиграли одиночку, пришлось выигрывать пару». Дёмин — о победе в паре на юниорском «РГ»
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Российский теннисист Ярослав Дёмин, сегодня, 10 июня, ставший чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, поделился мнением о ходе турнира.

«Я очень рад. Это, конечно, очень большое достижение для меня и для всей нашей команды. Для меня этот титул невероятно важен, потому что сейчас у меня прибавится уверенность и, надеюсь, в одиночке я тоже сыграю хорошо. Здесь, в Париже, в одиночном разряде всё пошло немного не так, как я хотел: я вышел во второй круг, и соперник вообще как угодно, даже закрыв глаза, бил, куда хотел, и всё попадало. Мне пришлось как-то [пытаться] с этим справиться — и не получилось. Мой партнёр тоже проиграл в первом круге — и нам пришлось как-то выигрывать пару.

Сначала, конечно, не очень хотелось играть, когда мы только встали в пару — но стало получаться, выигрывали что-то, [хотя] против нас была достаточно серьёзная пара в первом круге. И вот у нас в четвертьфинале уже как будто был финал, потому что против нас играли победители юниорского Australian Open. Была очень серьёзная игра, мы победили в третьем сете на тай-брейке. Были очень рады, а после этого уже всех в двух сетах обыгрывали», — приводит слова Дёмина Youtube-канал «Больше!».

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