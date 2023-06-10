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Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу на «Ролан Гаррос», в финале турнира обыграв чешскую теннисистку Каролину Мухову (43). Полька защитила титул победительницы Открытого чемпионата Франции, завоёванный в прошлом году, в трёх сетах: 6:2, 5:7, 6:4.

Финальный матч турнира длился 2 часа 46 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Каролины Муховой шесть выполненных эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из семи и две двойные ошибки.

В этом матче Ига Свёнтек впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Для польское теннисистки это четвёртый титул победительницы «Шлема» и третий выигранный «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). Финал
10 июня 2023, суббота. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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