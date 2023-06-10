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Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Хорватский теннисист Иван Додиг и его партнёр по парному разряду, американец Остин Крайчек одержали уверенную победу в финале «Ролан Гаррос» и стали чемпионами турнира. Сегодня, 10 июня, они разгромили дуэт бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье 1 час 20 минут. За это время Додиг и Крайчек реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету обеих пар по два выполненных эйса и по две допущенные двойные ошибки.

Иван Додиг завоевал свой седьмой титул турниров «Большого шлема» (в парном разряде и в миксте суммарно), а для Остина Крайчека это первая победа на турнире: ранее его самым большим достижением был выход в финал парного разряда «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
10 июня 2023, суббота. 20:20 МСК
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
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