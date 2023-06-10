Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Хорватский теннисист Иван Додиг и его партнёр по парному разряду, американец Остин Крайчек одержали уверенную победу в финале «Ролан Гаррос» и стали чемпионами турнира. Сегодня, 10 июня, они разгромили дуэт бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:3, 6:1.
Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье 1 час 20 минут. За это время Додиг и Крайчек реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету обеих пар по два выполненных эйса и по две допущенные двойные ошибки.
Иван Додиг завоевал свой седьмой титул турниров «Большого шлема» (в парном разряде и в миксте суммарно), а для Остина Крайчека это первая победа на турнире: ранее его самым большим достижением был выход в финал парного разряда «Ролан Гаррос» в 2022 году.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
10 июня 2023, суббота. 20:20 МСК
Иван Додиг
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
Сандер Жилле
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
Комментарии
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