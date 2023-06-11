«К счастью, рядом лучшие люди». Бадоса рассказала о восстановлении после перелома позвонка

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как проходит её восстановление после стрессового перелома одного из позвонков.

Напомним, из-за этого повреждения Паула была вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» — 2023.

«Небольшие обновления по тому, как проходит моя реабилитация. Потихоньку становится лучше, больше никакого бандажа, начинаю тренироваться в бассейне, как вы могли заметить. Трачу часы на лечение и стараюсь изо всех сил добраться до Уимблдона. Мне его очень не хватает, к счастью, рядом лучшие люди, которые мне помогают. Надеюсь, скоро увидимся. Люблю вас», — написала Бадоса в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Бадосу связывают романтические отношения с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.