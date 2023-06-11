Маррей: было бы потрясающе увидеть победу Джоковича в финале «Ролан Гаррос» — 2023

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей сообщил, что будет поддерживать серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Франции — 2023.
«Было бы потрясающе увидеть победу Джоковича в финале. Я буду поддерживать Новака и надеюсь, что он сможет завоевать титул. Это было бы невероятно», — приводит слова Маррея Eurosport.
Напомним, финальный матч мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встретятся Джокович и представитель Норвегии Каспер Рууд, состоится сегодня, 11 июня, на корте Филиппа Шатрье в Париже. Начало встречи — чуть позже 15:30 мск. Джокович является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Столько же побед на счету испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который пропускает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции.
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