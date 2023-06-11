Новак Джокович собрал третий «Карьерный шлем» и стал лучшим в истории по этому показателю

Третья ракетка мира, серб Новак Джокович стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал третий «Карьерный шлем». В завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос»— 2023 Джокович в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
По два «Карьерных шлема» у испанца Рафаэля Надаля, а также австралийцев Роя Эмерсона и Рода Лэйвера. У женщин по этому показателю впереди всех немка Штеффи Граф — четыре. По три подобных достижения у австралийки Маргарет Корт и американки Серены Уильямс.
«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».
- 11 июня 2023
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