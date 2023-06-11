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Фото: эмоции Новака Джоковича после 23-й победы на турнирах «Большого шлема»

Фото: эмоции Новака Джоковича после 23-й победы на турнирах «Большого шлема»
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Сегодня, 11 июня, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на «Ролан Гаррос», в трёх сетах финала обыграв четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Для Джоковича это третья в карьере победа на Открытом чемпионате Франции и рекордный для мужского тенниса 23-й выигранный турнир «Большого шлема». Теннисист эмоционально отреагировал на своё историческое достижение.

Джокович десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос». Впервые он одержал победу на турнирах «Большого шлема» в 2008 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Благодаря победе на «Ролан Гаррос» теннисист вернётся на первое место в рейтинге ATP. Впервые спортсмен поднялся на него почти 12 лет назад, 4 июля 2011 года.

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