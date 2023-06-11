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Джокович: выиграть этот турнир было сложнее всего

Джокович: выиграть этот турнир было сложнее всего
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу своей победы на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Выиграть этот турнир было сложнее всего. Сейчас очень много эмоций», — сказал Джокович после матча.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».

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