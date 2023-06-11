«GOAT — комплимент за все достижения». Джокович — о звании «величайший всех времён»

36-летний сербский теннисист Новак Джокович, который сегодня, 11 июня, выиграл свой 23-й в карьере турнир «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в теннисе, поделился мнением о звании GOAT — «величайший всех времён».

«Можно ли считать меня GOAT? Можете называть меня Новак, мне нравится моё имя! Я рассматриваю это звание как комплимент за все достижения. Это стало короной за всю тяжёлую работу в этом году. Два «Шлема». Я говорил, что хочу выйти на пик к «Шлемам». Это самые важные турниры на этой стадии карьеры.

Благодарен и горжусь, что снова смог выиграть «Ролан Гаррос», который стал историческим, 23-м. Из всех четырёх «Шлемов» на «Ролан Гаррос» мне всегда было тяжелее всего победить. Несколько раз я останавливался на последнем шаге — в основном в финалах с Рафой Надалем и Стэном Вавринкой. В 2016-м был один из лучших моих моментов. И 2021-й, и в этом году. На грунте я не знаю, чего ожидать!» — сказал теннисист каналу Eurosport.