«GOAT — комплимент за все достижения». Джокович — о звании «величайший всех времён»

36-летний сербский теннисист Новак Джокович, который сегодня, 11 июня, выиграл свой 23-й в карьере турнир «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в теннисе, поделился мнением о звании GOAT — «величайший всех времён».
«Можно ли считать меня GOAT? Можете называть меня Новак, мне нравится моё имя! Я рассматриваю это звание как комплимент за все достижения. Это стало короной за всю тяжёлую работу в этом году. Два «Шлема». Я говорил, что хочу выйти на пик к «Шлемам». Это самые важные турниры на этой стадии карьеры.
Благодарен и горжусь, что снова смог выиграть «Ролан Гаррос», который стал историческим, 23-м. Из всех четырёх «Шлемов» на «Ролан Гаррос» мне всегда было тяжелее всего победить. Несколько раз я останавливался на последнем шаге — в основном в финалах с Рафой Надалем и Стэном Вавринкой. В 2016-м был один из лучших моих моментов. И 2021-й, и в этом году. На грунте я не знаю, чего ожидать!» — сказал теннисист каналу Eurosport.
- 11 июня 2023
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:48
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
18:25
-
17:33
-
17:31
-
16:41
-
16:24
-
16:09
-
15:37
-
14:54
-
14:48