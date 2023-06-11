Евгений Кафельников: Новак Джокович — величайший игрок всех времён

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на завоевание сербом Новаком Джоковичем 23-го титула «Большого шлема». Напомним, в завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Новак Джокович — G.O.A.T ( c англ. «величайший из всех времен». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста: Джокович стал самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».