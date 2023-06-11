Энди Маррей выиграл челленджер в Сурбитоне

43-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей выиграл турнир серии «челленджер», проходивший в Сурбитоне (Великобритания). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл представителя Австрии Юрия Родионова, 134-го в рейтинге ATP: 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За это время Энди Маррей реализовал три брейк-пойнта (100%) и не позволил сопернику выполнить какие-либо результативные действия.
Для 36-летнего Энди Маррея это вторая победа на челленджере в сезоне: до 2023 года теннисист в последний раз одерживал победу на турнирах серии в 2005 году. В 2022 году Маррей впервые с 2018-го вернулся в топ-50 лучших теннисистов мира.
Энди Маррей является победителем 46 турниров ATP. Спортсмен трижды выигрывал на турнирах «Большого шлема»: дважды на Уимблдоне (в 2013 и в 2016 годах) и единожды на US Open (в 2012 году).
- 11 июня 2023
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