«Менталитет Коби Брайанта. Я верю в эту силу». Джокович — о настрое перед финалом «РГ»

Победитель «Ролан Гаррос» – 2023, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович рассказал, как настраивался на финальный матч Открытого чемпионата Франции с норвежцем Каспером Руудом.
«Менталитет Мамбы, Коби Брайанта. Ты уже знаешь, что это произойдёт до того, как это случится на самом деле. Я искренне верю в эту силу. Силу менталитета, которая проецирует ваши мысли и создаёт на их основе новое будущее», — сказал Джокович после финального матча.
Накануне, 11 июня, Джокович одержал победу в финале «Ролан Гаррос» — 2023 с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 7:5 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба. Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин.
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