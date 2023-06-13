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Фото: Серена Уильямс на матче сестры в Хертогенбосхе

Фото: Серена Уильямс на матче сестры в Хертогенбосхе
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Американская теннисистка Серена Уильямс посетила матч своей старшей сестры Винус Уильямс, которая выступает по уайлд-кард на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 42-летняя спортсменка играет сегодня, 13 июня, в первом круге с 17-летней представительницей Швейцарии Селин Наэф, 202-й ракеткой мира.

Первый сет матча остался за Винус Уильямс, которая занимает сейчас 696-ю строчку в рейтинге WTA и выступает только на втором турнире в году. Ранее в этом сезоне теннисистка выступала на турнире WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), где дошла до второго круга.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 16:20 МСК
Селин Наэф
202
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 2
         
Винус Уильямс
696
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

41-летняя Серена Уильямс сейчас беременна и готовится к рождению второго ребёнка: старшая дочь спортсменки, Олимпия, родилась в 2017 году.

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