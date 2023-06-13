Фото: Серена Уильямс на матче сестры в Хертогенбосхе
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Американская теннисистка Серена Уильямс посетила матч своей старшей сестры Винус Уильямс, которая выступает по уайлд-кард на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 42-летняя спортсменка играет сегодня, 13 июня, в первом круге с 17-летней представительницей Швейцарии Селин Наэф, 202-й ракеткой мира.
Первый сет матча остался за Винус Уильямс, которая занимает сейчас 696-ю строчку в рейтинге WTA и выступает только на втором турнире в году. Ранее в этом сезоне теннисистка выступала на турнире WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), где дошла до второго круга.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 16:20 МСК
202
Селин Наэф
С. Наэф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
696
Винус Уильямс
В. Уильямс
41-летняя Серена Уильямс сейчас беременна и готовится к рождению второго ребёнка: старшая дочь спортсменки, Олимпия, родилась в 2017 году.
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