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Саснович уверенно стартовала на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе

Саснович уверенно стартовала на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (71) одержала уверенную победу на старте травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), с крупным счётом обыграв итальянку Лукрецию Стефанини (111). Матч спортсменок завершился со счётом 6:0, 6:3.

Встреча длилась 1 час 12 минут. Александра Саснович за это время реализовала пять брейк-пойнтов (50%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Лукреции Стефанини — две двойные ошибки, спортсменка не смогла выполнить никаких результативных действий в этом матче.

В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с бельгийкой Гретье Миннен (120): ранее у спортсменок была одна личная встреча, в которой победа осталась за представительницей Бельгии. В этом сезоне Александра Саснович не выходила дальше второго круга на турнирах в одиночном разряде.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 14:10 МСК
Александра Саснович
71
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Лукреция Стефанини
111
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
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