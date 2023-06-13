Саснович уверенно стартовала на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка Александра Саснович (71) одержала уверенную победу на старте травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), с крупным счётом обыграв итальянку Лукрецию Стефанини (111). Матч спортсменок завершился со счётом 6:0, 6:3.
Встреча длилась 1 час 12 минут. Александра Саснович за это время реализовала пять брейк-пойнтов (50%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Лукреции Стефанини — две двойные ошибки, спортсменка не смогла выполнить никаких результативных действий в этом матче.
В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с бельгийкой Гретье Миннен (120): ранее у спортсменок была одна личная встреча, в которой победа осталась за представительницей Бельгии. В этом сезоне Александра Саснович не выходила дальше второго круга на турнирах в одиночном разряде.
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