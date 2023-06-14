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Берреттини прокомментировал поражение в первом круге турнира в Штутгарте

Берреттини прокомментировал поражение в первом круге турнира в Штутгарте
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал своё поражение в первом круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия), действующим чемпионом которого он является. Во вторник, 12 июня, спортсмен проиграл соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 1:6, 2:6.

«Прежде всего, поздравляю Лоренцо с победой. Ты особенный человек и заслуживаешь самого лучшего.

Вчера был очень тяжёлый день. Несмотря на то что я чувствовал себя в форме и готовым к матчу, стало ясно, что я не был таким на самом деле. Я очень упорно работал, чтобы восстановиться после последней травмы, поэтому было трудно осознать, что я не смог вернуть мечту, которой достиг в прошлом году. Но нужно быть реалистом. Мой лучший уровень придёт спустя время и матчи. Я продолжу работать, а результаты вернутся. Я полностью сфокусирован на том, чтобы сделать всё для готовности к матчам в Queen`s.

Спасибо всем огромное за поддержку и добрые слова, которые я получил. Они правда многое для меня значат», — написал спортсмен в социальных сетях.

Маттео Берреттини продолжает восстанавливаться после травмы косых мышц живота, из-за которой теннисист пропустил весь грунтовый сезон.

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