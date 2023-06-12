Маттео Берреттини не смог сдержать слёз после разгромного поражения на старте Штутгарта

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини не смог сдержать слёз после разгромного поражения на старте травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), прошлогодним чемпионом которого он является.
Напомним, в первом круге соревнований Берреттини (7-й номер посева) со счётом 1:6, 2:6 проиграл соотечественнику Лоренцо Сонего (41-я ракетка мира). Сонего впервые в карьере обыграл Берреттини. Ранее Маттео трижды оказывался сильнее Лоренцо в матчах турниров АТР и челленджеров
Нельзя не отметить, что для Берреттини это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он полностью пропустил грунтовый сезон. Из-за раннего поражения в Штутгарте Берреттини гарантированно выпадет из топ-30 рейтинга ATP.
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