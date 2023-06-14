Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19) проиграла 152-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). В двух сетах спортсменка потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6.
Матч теннисисток продолжался 1 час 13 минут. Виктория Азаренко за это время смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. На счету её соперницы один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из спортсменок допустила по три двойные ошибки.
Эшлин Крюгер стала первой четвертьфиналисткой турнира в Нидерландах. В нём она сыграет с победительницей встречи Виктория Грунчакова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада, 6).
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 12:15 МСК
19
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
152
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
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