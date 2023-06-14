Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19) проиграла 152-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). В двух сетах спортсменка потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 13 минут. Виктория Азаренко за это время смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. На счету её соперницы один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из спортсменок допустила по три двойные ошибки.

Эшлин Крюгер стала первой четвертьфиналисткой турнира в Нидерландах. В нём она сыграет с победительницей встречи Виктория Грунчакова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада, 6).

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 12:15 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Эшлин Крюгер
152
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Материалы по теме
Медведеву нужно защищать два финала на траве! Расписание турниров июня
Медведеву нужно защищать два финала на траве! Расписание турниров июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023