Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19) проиграла 152-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). В двух сетах спортсменка потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 13 минут. Виктория Азаренко за это время смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. На счету её соперницы один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из спортсменок допустила по три двойные ошибки.

Эшлин Крюгер стала первой четвертьфиналисткой турнира в Нидерландах. В нём она сыграет с победительницей встречи Виктория Грунчакова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада, 6).