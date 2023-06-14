Александрова и Ян вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова и её партнёрша по парному разряду китаянка Ян Чжаосюань вышли в четвертьфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Спортсменки обыграли пару Розали ван дер Хук (Нидерланды)/Рената Ворачова (Чехия) в первом круге со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Александрова и Ян выполнили три эйса, реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки. На счету их соперниц один реализованный брейк-пойнт и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира российско-китайский дуэт сыграет с японской парой Суко Аояма/Эна Сибахара. Японки в первом круге выбили из турнира россиянку Александру Панову, выступавшую в паре с чешкой Мириам Колодзьежовой.