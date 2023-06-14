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Даниил Медведев и Андрей Рублёв выступят на осеннем турнире UTS во Франкфурте

Даниил Медведев и Андрей Рублёв выступят на осеннем турнире UTS во Франкфурте
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв заявились на выставочный турнир серии UTS, который пройдёт во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.

Состав участников на турнир UTS во Франкфурте:

Ник Кирьос (Австралия);
Гаэль Монфис (Франция);
Диего Шварцман (Австралия);
Бенуа Пэр (Франция);
Райлли Опелка (США).

Также в рамках серии турниры UTS пройдут в Лос-Анджелесе (США) — с 21 по 23 июля — и в Азии или на Ближнем Востоке (место пока не определено) — с 1 по 3 декабря. Финал серии пройдёт с 8 по 10 декабря.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в ответ на срыв сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.

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