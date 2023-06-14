«Могу стать директором турнира». Медведев хочет взять 2-й титул за сезон в одной стране

12 июня начался травяной сезон, а это значит, что совсем скоро стартует Уимблдон, который принято считать главным мэйджором. Ведущие российские теннисисты — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов — по-разному готовятся к турниру. Рублёв и Хачанов отдыхают на этой неделе, а вот Медведев, сенсационно вылетевший в первом круге «Ролан Гаррос», предпочёл заявиться на турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), где получил первый номер посева.

Вполне вероятно, что и Медведева не было бы в Хертогенбосхе, если бы ему удалось далеко пройти по сетке на «Ролан Гаррос». К сожалению, этого не случилось — на пути россиянина встал бразилец Тьяго Уайлд. И у Даниила образовалась вынужденная пауза. Чем же он занимался? Во-первых, посетил Гран-при Испании Формулы-1. Туда, кстати, приехал и Рублёв. Вместе они встретились с форвардом «Челси» и сборной Португалии Жоау Феликсом. Ну а затем возобновил тренировочный процесс, который, вообще говоря, не прекращается никогда — только по окончании карьеры.

А ещё Медведев сменил имидж — чем не способ перезагрузиться после провала на парижском мэйджоре? Россиянин был замечен на кортах академии Патрика Муратоглу в Монако. Даниил сбрил бороду и изменил причёску.

Патрик Муратоглу и Даниил Медведев Фото: Из соцсетей Даниила Медведева

По приезде в Нидерланды Медведев дал понять, что настроен весьма серьёзно. «Приехал в Хертогенбосх. С нетерпением жду первую тренировку на траве завтра», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Но было это несколько дней назад, и стартует россиянин на турнире только в четверг, 15 июня. Первый круг Даниил как сеяный пропускал, а во втором в соперники ему достался французский ветеран Адриан Маннарино, 52-я ракетка мира. Год назад Медведев дошёл до финала Хертонгенбосха, причём в полуфинале обыграл как раз Маннарино. При этом в личных противостояниях перевес, как ни странно, на стороне 34-летнего француза.

Поначалу Адриан вообще вёл 3-0, и лишь в 2019-м Даниилу удалось размочить счёт. Потом соперники продолжительное время не пересекались на корте, а в 2022-м Медведев, получается, смог вплотную приблизиться к нему.

По словам Даниила, трава как покрытие нравится ему больше, чем грунт, хотя и не так, как хард. «Поеду в Галле, этот турнир мне нравится, я там очень хорошо играл в прошлом году. На траве играть нелегко. Не могу сказать, что люблю траву, но она лучше грунта. В прошлом году я смог выйти в финал. Постараюсь в этом году выступить на Уимблдоне лучше, чем раньше», — говорил он на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

Но Галле будет чуть позже, а сейчас на очереди Хертогенбосх. Год назад Медведев уступил здесь в финале Тиму ван Рейтховену, но сейчас этого теннисиста нет в сетке. Путь к титулу открыт? Вполне возможно. По версии Eurosport, чемпион US Open 2021 года входит в пятёрку фаворитов травяных турниров. При этом Даниил забавно отреагировал на то, что может стать вторым игроком в истории тенниса, кому удастся в одном сезоне завоевать титулы на обоих турнирах ATP в Нидерландах – Роттердаме и Хертогенбосхе. Ранее подобного достижения единожды добивался лишь чемпион Уимблдона 1996 года Рихард Крайчек.

«Ха-ха-ха, это было бы здорово. Получается, после этого я могу стать директором турнира в Нидерландах (смеётся). Нет, шучу, конечно. На самом деле мне нравятся эти турниры, и я был бы счастлив, случись такое. Но сейчас моя основная цель – выиграть здесь, в Хертогенбосхе, и не думать о том, что произошло в Роттердаме. Я постараюсь это сделать», — сказал Медведев.

Матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино состоится в четверг, 15 июня, и начнётся не ранее 13:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».