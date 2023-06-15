Чесноков — о поражении Медведева: Маннарино — очень неудобный соперник на траве

Советский и российский теннисист, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева (третья ракетка мира) в его первом матче сезона-2023 на соревновании с травяным покрытием. Во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) Медведев уступил французу Адриану Маннарино (46-я ракетка мира) со счётом 6:4, 4:6, 2:6.
«Медведеву достался очень тяжёлый соперник для первого матча. У каждого игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, ещё выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по [турнирной] сетке, этого Даниилу не хватило», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, в сезоне-2022 Медведев дошёл до финала турнира в Хертогенбосхе, где сенсационно проиграл на тот момент 205-й ракетке мира, теннисисту из Нидерландов Тиму ван Рейтховену.
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