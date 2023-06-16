«Ты жалкий!» Даниил Медведев бросил ракетку, получил штраф и накричал на судью

В четверг, 15 июня, российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) потерпел поражение в матче с французом Адрианом Маннарино (46-я ракетка мира) со счётом 6:4, 4:6, 2:6 во втором круге турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В третьем сете Даниил не справился с эмоциями после проигранного гейма на своей подаче, накричал на главного судью и получил штрафное очко.
При счёте 1:2, 15:15 на подаче Медведева мяч после удара Маннарино отскочил от сетки и опустился в коридор. Линейная судья показала, что мяч попал в аут, но главный арбитр посчитал, что он отскочил в корт. Проверку с помощью электронной системы провести не удалось, и главный арбитр всё же принял решение в пользу Медведева.
Однако Даниил проиграл этот гейм: запустив в последнем розыгрыше мяч в аут по длине, он, не сдержав эмоций, ударил ракеткой об корт.
После этого главный судья объявил о назначении штрафного очка Медведеву, на что Даниил отреагировал, назвав арбитра «жалким».
Гейм на подаче Маннарино, из-за штрафа начавшийся для российского теннисиста со счёта 0:15, Медведев также проиграл.
- 16 июня 2023
-
00:53
-
00:05
- 15 июня 2023
-
23:25
-
23:01
-
22:11
-
20:45
-
20:27
-
20:20
-
19:50
-
19:35
-
18:16
-
18:01
-
17:31
-
16:56
-
16:43
-
16:01
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
11:50
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:53
-
10:42
-
10:16
-
00:59
-
00:23
-
00:13
- 14 июня 2023
-
23:34
-
23:21