«Всегда выполняй работу со страстью или ищи другое занятие». Руне — о советах мамы Анеке

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне рассказал о влиянии мамы Анеке на его профессиональную карьеру.

«Когда я был маленьким, мама говорила мне, что что бы она ни делала, она всегда выполняла это со страстью на все 100%. Потому что если ты не выкладываешься полностью, тебе лучше найти какое-то другое занятие в жизни.

Что касается инцидента на Открытом чемпионате Франции в 2022 году, когда я попросил маму покинуть стадион, я не хотел выгонять её. Но когда я расстроен, мне лучше побыть одному. Я не могу одновременно слушать и маму, и тренера», — приводит слова Руне El Pais.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Руне дошёл до четвертьфинала. На этой стадии турнира датский теннисист проиграл норвежцу Касперу Рууда со счётом 1:6, 2:6, 6:3, 3:6.