Видео: в матче парного разряда Ноттингема мяч после удара застрял в ракетке теннисистки

По ходу матча четвертьфинала парного разряда турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) произошёл курьёзный случай: после удара по мячу норвежской теннисисткой Улрикке Эйкери мяч не полетел на сторону соперниц, а застрял между струнами ракетки спортсменки. Норвежка, как и её партнёрша по дуэту, эстонка Ингрид Нил, с иронией отнеслись к ситуации и только немного посмеялись.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Впрочем, спортсменки не потеряли концентрацию на матче: Эйкери и Нил уверенно победили со счётом 6:1, 6:4 и вышли в полуфинал соревнований.

Турнир в Ноттингеме проходит на травяном покрытии. Финальные матчи состоятся в воскресенье, 18 июня. Призовой фонд составляет $ 259,3 тыс.