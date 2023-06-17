Видеообзор победы Екатерины Александровой в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

В матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (71). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Екатерина Александрова за это время выполнила шесть эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов (100%) и допустила шесть двойных ошибок. На счету Александры Саснович — один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из пяти и пять двойных ошибок.

Видео можно посмотреть на канале WTA в YouTube. Права на видео принадлежат WTA.

Екатерина Александрова — действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе. В финальном матче этого сезона она встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой (14), либо со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой (144).