Видеообзор победы Екатерины Александровой в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

В матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (71). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Екатерина Александрова за это время выполнила шесть эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов (100%) и допустила шесть двойных ошибок. На счету Александры Саснович — один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из пяти и пять двойных ошибок.
Видео можно посмотреть на канале WTA в YouTube. Права на видео принадлежат WTA.
Екатерина Александрова — действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе. В финальном матче этого сезона она встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой (14), либо со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой (144).
- 17 июня 2023
-
16:18
-
15:53
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22
-
11:48
-
11:24
-
11:20
-
10:54
-
10:48
-
10:37
-
09:58
-
09:54
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:45
-
22:47
-
20:47
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
19:26
-
17:59
-
17:56
-
16:53
-
16:22
-
16:04
-
16:02
-
15:25