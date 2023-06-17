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Видеообзор выхода Вероники Кудерметовой в финал турнира в Нидерландах

Видеообзор выхода Вероники Кудерметовой в финал турнира в Нидерландах
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Сегодня, 17 июня, состоялся матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором россиянка Вероника Кудерметова (14) одержала победу над представительницей Словакии Викторией Грунчаковой (144). Спортсменка из России впервые в карьере сыграет в финале турнира на траве.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Вероники Кудерметовой в финал турнира в Нидерландах.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В финале турнира Вероника Кудерметова встретится с действующей чемпионкой соревнований, российской теннисисткой Екатериной Александровой. На турнире в Хертогенбосхе в 2022 году Александрова обыграла Кудерметову в полуфинале.

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