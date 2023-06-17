Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Галле, где сразится с Сафиуллиным
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48-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал в квалификации травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В стартовом матче Карацев (1) со счётом 4:6, 6:3, 7:5 обыграл 163-ю ракетку мира, представителя Германии Максимильяна Мартерера (WC). Встреча продлилась 2 часа и 2 минуты. Карацев 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Мартерера семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при трёх заработанных.
За выход в основную сетку соревнований в Галле Карацев сразится с соотечественником, Романом Сафиуллиным.
Основной турнир в Галле пройдёт с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составил € 2,5 млн.
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