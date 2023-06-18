Кудерметова – Александрова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 18 июня определится чемпионка травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). За первый титул в сезоне на траве сразятся две россиянки – 14-я ракетка мира Вероника Кудерметова и действующая обладательница титула, 26-я ракетка мира Екатерина Александрова. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.

По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.