Кудерметова – Александрова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 18 июня определится чемпионка травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). За первый титул в сезоне на траве сразятся две россиянки – 14-я ракетка мира Вероника Кудерметова и действующая обладательница титула, 26-я ракетка мира Екатерина Александрова. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.
Хертогенбосх (ж). Финал
18 июня 2023, воскресенье. 13:00 МСК
14
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
|1
|2
|3
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|
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.
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