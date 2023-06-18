Вероника Кудерметова поделилась настроем на матч с Александровой в финале Хертогенбосха
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14-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась настроем на финальный матч на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Кудерметова сразится за титул с действующей чемпионкой турнира, соотечественницей Екатериной Александровой.
«Она играет очень агрессивно, особенно на траве, это нелегко. Но финал – это как ещё один дополнительный турнир, и я постараюсь сохранить концентрацию и сыграть в свой лучший теннис», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе. Поединок отложен на 16:00 мск из-за дождливой погоды.
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