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Дождь прервал матч Кудерметовой с Александровой в финале турнира в Хертогенбосхе

Дождь прервал матч Кудерметовой с Александровой в финале турнира в Хертогенбосхе
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Дождь прервал матч россиянок Вероники Кудерметовой (14-я ракетка мира) и Екатерины Александровой (действующая чемпионка, 26-я ракетка мира) в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Теннисистки успели провести на корте 28 минут. Кудерметова (1) повела в первом сете со счётом 4:2. Однако погодные условия не позволили россиянкам продолжить борьбу в седьмом гейме, игра остановилась при счёте 15:30 на подаче Кудерметовой.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.

Хертогенбосх (ж). Финал
18 июня 2023, воскресенье. 14:25 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
3 		   
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.

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