Вероника Кудерметова выиграла первый сет матча с Александровой в финале Хертогенбосха

Завершился первый сет матча россиянок Вероники Кудерметовой (14-я ракетка мира) и Екатерины Александровой (действующая чемпионка, 26-я ракетка мира) в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Его со счётом 6:4 выиграла Кудерметова.

Партия продлилась 48 минут без учёта почти часового перерыва из-за дождя. Кудерметова (1) в этом сете реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, а Александрова (4) успешно использовала свой единственный шанс на брейк.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.

По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.