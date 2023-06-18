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Вероника Кудерметова выиграла первый сет матча с Александровой в финале Хертогенбосха

Вероника Кудерметова выиграла первый сет матча с Александровой в финале Хертогенбосха
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Завершился первый сет матча россиянок Вероники Кудерметовой (14-я ракетка мира) и Екатерины Александровой (действующая чемпионка, 26-я ракетка мира) в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Его со счётом 6:4 выиграла Кудерметова.

Партия продлилась 48 минут без учёта почти часового перерыва из-за дождя. Кудерметова (1) в этом сете реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, а Александрова (4) успешно использовала свой единственный шанс на брейк.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.

Хертогенбосх (ж). Финал
18 июня 2023, воскресенье. 14:25 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 1
4 		6 2
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.

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