Вероника Кудерметова выиграла первый сет матча с Александровой в финале Хертогенбосха

Завершился первый сет матча россиянок Вероники Кудерметовой (14-я ракетка мира) и Екатерины Александровой (действующая чемпионка, 26-я ракетка мира) в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Его со счётом 6:4 выиграла Кудерметова.
Партия продлилась 48 минут без учёта почти часового перерыва из-за дождя. Кудерметова (1) в этом сете реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, а Александрова (4) успешно использовала свой единственный шанс на брейк.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|2
По личным встречам Кудерметова ведёт со счётом 2-1. При этом она выигрывала в 2019 году на грунте и на харде, а вот на траве, как раз в полуфинале Хертогенбосха год назад, уверенно победила Александрова — 6:3, 6:1.
- 18 июня 2023
-
17:14
-
16:36
-
16:32
-
16:20
-
16:05
-
15:19
-
15:11
-
14:59
-
14:29
-
14:19
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:46
-
13:28
-
13:27
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35