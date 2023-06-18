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Действующий чемпион Маттео Берреттини снялся с травяного турнира ATP-500 в Лондоне

Действующий чемпион Маттео Берреттини снялся с травяного турнира ATP-500 в Лондоне
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (The Queen's Club), который пройдёт с 19 по 25 июня.

Берреттини является действующим чемпионом данных соревнований. В сетке его заменит лаки-лузер, американец Джеффри-Джон Вулф, который сыграет с соотечественником, Беном Шелтоном. У итальянца сгорят 500 рейтинговых очков.

Ранее, в первом круге соревнований ATP-250 в Штутгарте (Германия) Берреттини (седьмой номер посева) со счётом 1:6, 2:6 проиграл соотечественнику Лоренцо Сонего (41-я ракетка мира). Для Маттео это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он полностью пропустил грунтовый сезон. После раннего поражения в Штутгарте и снятия с Лондона Берреттини гарантированно выпадет из топ-30 рейтинга ATP. Уходя с корта после этого матча, итальянец не смог сдержать слёз.

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