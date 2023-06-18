Действующий чемпион Маттео Берреттини снялся с травяного турнира ATP-500 в Лондоне

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (The Queen's Club), который пройдёт с 19 по 25 июня.
Берреттини является действующим чемпионом данных соревнований. В сетке его заменит лаки-лузер, американец Джеффри-Джон Вулф, который сыграет с соотечественником, Беном Шелтоном. У итальянца сгорят 500 рейтинговых очков.
Ранее, в первом круге соревнований ATP-250 в Штутгарте (Германия) Берреттини (седьмой номер посева) со счётом 1:6, 2:6 проиграл соотечественнику Лоренцо Сонего (41-я ракетка мира). Для Маттео это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он полностью пропустил грунтовый сезон. После раннего поражения в Штутгарте и снятия с Лондона Берреттини гарантированно выпадет из топ-30 рейтинга ATP. Уходя с корта после этого матча, итальянец не смог сдержать слёз.
- 18 июня 2023
-
17:14
-
16:36
-
16:32
-
16:20
-
16:05
-
15:19
-
15:11
-
14:59
-
14:29
-
14:19
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:46
-
13:28
-
13:27
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:49
-
10:29
-
10:08
-
09:52
-
00:46
-
00:30
-
00:03
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35