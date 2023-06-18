Александрова сравняла счёт во втором сете матча финала турнира в Нидерландах

Завершился второй сет матча финала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Россиянка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, сравняла счёт по партиям в матче, в котором она играет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, 14-й ракеткой мира. Текущий счёт — 4:6, 6:4.

Матч спортсменок и в первом, и во втором сете прерывался из-за небольшого дождя, вследствие чего Кудерметова и Александрова находятся на корте уже 2 часа 45 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию российского дерби в финале Хертогенбосха.

Екатерина Александрова в этом матче защищает прошлогоднее звание чемпионки турнира. Для Вероники Кудерметовой это первый в карьере финал турнира на траве.