Александрова сравняла счёт во втором сете матча финала турнира в Нидерландах
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Завершился второй сет матча финала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Россиянка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, сравняла счёт по партиям в матче, в котором она играет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, 14-й ракеткой мира. Текущий счёт — 4:6, 6:4.
Матч спортсменок и в первом, и во втором сете прерывался из-за небольшого дождя, вследствие чего Кудерметова и Александрова находятся на корте уже 2 часа 45 минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию российского дерби в финале Хертогенбосха.
Екатерина Александрова в этом матче защищает прошлогоднее звание чемпионки турнира. Для Вероники Кудерметовой это первый в карьере финал турнира на траве.
Хертогенбосх (ж). Финал
18 июня 2023, воскресенье. 14:25 МСК
14
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
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|4
|1
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|6
|1
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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