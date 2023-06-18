Состоялась жеребьёвка турнира WTA-500 в Берлине, на котором сыграют Соболенко и Касаткина

Сегодня, 17 июня, состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Берлине (Германия) с 19 по 25 июня.
Первой и второй сеяными турнира стали белоруска Арина Соболенко, вторая ракетка мира, и представительница Казахстана Елена Рыбакина, третья в рейтинге WTA: обе в стартовых матчах сыграют с квалифаерами.
Вероника Кудерметова (WC) в первом круге встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, Дарья Касаткина (8) сыграет с хорваткой Петрой Мартич, Анна Блинкова начнёт борьбу на турнире со встречи с квалифаером. Также на старте турнира состоятся два дерби: в российском сыграют друг против друга Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, а в белорусском поборются Виктория Азаренко и Александра Саснович. Также на турнире выступит Варвара Грачёва, недавно получившая французский паспорт: она в первом круге встретится с хорваткой Донной Векич.
Также на турнир заявлены Кори Гауфф (США, 5), Каролин Гарсия (Франция, 3), Петра Квитова (Чехия, 7), Мария Саккари (Греция, 6) и Онс Жабер (Тунис, 4).
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