Сафиуллин вышел в основу Галле, обыграв в финале квалификации Карацева

Российский теннисист Роман Сафиуллин, 99-я ракетка мира, пробился в основную сетку травяного турнира ATP-500, который состоится в Галле (Германия). В финале квалификации спортсмен обыграл соотечественника, Аслана Карацева, 48-го в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Встреча теннисистов длилась 1 час 37 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал два брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Аслана Карацева пять двойных. Также каждый из спортсменов выполнил по восемь эйсов.
Первым соперником Романа Сафиуллина в основе турнира будет немец Ян-Леннард Штруфф, на этой неделе дошедший до финала в Штутгарте. Аслан Карацев сохраняет шансы выступить в Галле: при условии снятия кого-либо из спортсменов основы россиянин может пройти в основную сетку как лаки-лузер.
- 18 июня 2023
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