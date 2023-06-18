Видеообзор российского дерби Александровой и Кудерметовой в финале Хертогенбосха
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Сегодня, 18 июня, прошёл финальный матч травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором в российском дерби сыграли Екатерина Александрова (26) и Вероника Кудерметова (14). В тяжелейшем трёхсетовом поединке победу вырвала Александрова, которая, таким образом, защитила своё прошлогоднее звание чемпионки Хертогенбосха.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчем Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой в финале турнира в Нидерландах.
Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Екатерина Александрова завоевала четвёртый титул турниров WTA в карьере. Вероника Кудерметова, в свою очередь, сыграла в своём первом в карьере финале на траве.
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