Видеообзор российского дерби Александровой и Кудерметовой в финале Хертогенбосха

Сегодня, 18 июня, прошёл финальный матч травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором в российском дерби сыграли Екатерина Александрова (26) и Вероника Кудерметова (14). В тяжелейшем трёхсетовом поединке победу вырвала Александрова, которая, таким образом, защитила своё прошлогоднее звание чемпионки Хертогенбосха.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчем Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой в финале турнира в Нидерландах.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Екатерина Александрова завоевала четвёртый титул турниров WTA в карьере. Вероника Кудерметова, в свою очередь, сыграла в своём первом в карьере финале на траве.