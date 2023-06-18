Элина Аванесян не смогла пробиться в основу турнира WTA-500 в Берлине

Российская теннисистка Элина Аванесян, 80-я ракетка мира, проиграла в финальном матче квалификации травяного турнира WTA-500, который пройдёт в Берлине (Германия). Спортсменка потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд, 159-й ракетки мира, в двух сетах: 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. Элина Аванесян по ходу встречи выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Лауры Зигемунд нет эйсов и двойных ошибок. По ходу матча спортсменка смогла реализовать три брейк-пойнта из десяти.

Соперницей немецкой теннисистки в первом круге основного турнира станет ещё одна россиянка — Анна Блинкова. Элина Аванесян может выступить на турнире в качестве лаки-лузера, если кто-либо из спортсменок основы откажется от соревнований.