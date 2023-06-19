Чесноков: Медведеву будет непросто пройти первый круг на турнире в Галле

Советский и российский теннисист, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления первой ракетки России Даниила Медведева на травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия).
«Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи, это всё очень важно. Как-то раз я прошёл квалификацию, потом вышел на итальянца, который в рейтинге стоял гораздо выше меня, и он весь матч просто мячи собирал, я ему всего один гейм подарил. Медведев не прошёл первый круг в последних турнирах, может быть, сейчас у него меньше уверенности, но, по идее, он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве, однако соперник может преподнести сюрпризы», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В первом круге турнира в Германии Даниил Медведев (1) встретится с американцем Маркосом Гироном (57-я ракетка мира, Q).
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