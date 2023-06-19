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Циципас одержал волевую победу над Баррером на старте турнира в Галле

Циципас одержал волевую победу над Баррером на старте турнира в Галле
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В стартовом матче второй сеяный одержал волевую победу над французом Грегуаром Баррером со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Циципас 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. Баррер выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Циципас во второй раз в карьере обыграл Баррера. Впервые они встречались в 2018 году на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри, который в матче первого круга соревнований взял верх над французом Корентеном Муте.

Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 16:40 МСК
Грегуар Баррер
58
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 16:05 МСК
Николас Харри
28
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Корентен Муте
79
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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