Циципас — об отношениях с Бадосой: я счастлив прийти в этот этап своей жизни

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) рассказал о своих отношениях с испанкой, экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой.

«Я чувствую себя счастливым и удовлетворённым. Раньше у меня никогда не было такого взаимодействия с кем-либо. Это реальность и то, с чем я столкнулся лицом к лицу. Я счастлив прийти в этот этап своей жизни.

Я делаю то, что люблю, и у меня есть человек, который всё понимает и поддерживает меня. Я заинтересован в ней так, как никогда не был заинтересован ни в ком. Конечно, тут есть и влечение, но это также и просто душевное взаимодействие, возможность влюбиться в её разум. Такое трудно найти в людях. Как будто мы один человек: у нас один и тот же образ жизни, одни и те же желания, одни и те же страсти, одни и те же амбиции. Всё одно и то же. Замечательно быть частью этого и переживать это каждый день», — приводит слова теннисиста Eurosport.