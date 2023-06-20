Циципас — об отношениях с Бадосой: я счастлив прийти в этот этап своей жизни

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) рассказал о своих отношениях с испанкой, экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой.
«Я чувствую себя счастливым и удовлетворённым. Раньше у меня никогда не было такого взаимодействия с кем-либо. Это реальность и то, с чем я столкнулся лицом к лицу. Я счастлив прийти в этот этап своей жизни.
Я делаю то, что люблю, и у меня есть человек, который всё понимает и поддерживает меня. Я заинтересован в ней так, как никогда не был заинтересован ни в ком. Конечно, тут есть и влечение, но это также и просто душевное взаимодействие, возможность влюбиться в её разум. Такое трудно найти в людях. Как будто мы один человек: у нас один и тот же образ жизни, одни и те же желания, одни и те же страсти, одни и те же амбиции. Всё одно и то же. Замечательно быть частью этого и переживать это каждый день», — приводит слова теннисиста Eurosport.
- 20 июня 2023
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