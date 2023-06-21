Ольховский: не вижу причин, по которым Звонарёва и Уильямс не могут продолжать играть

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему не видит причин, по которым 38-летняя россиянка Вера Звонарёва и 43-летняя американка Винус Уильямс должны закончить спортивную карьеру.

«Сейчас Звонарёва играет в своё удовольствие. Если у неё есть силы и желание, то зачем ей завершать карьеру? То же самое можно сказать и о Винус Уильямс, ей 43 года, она прошла первый круг, выдержала трёхчасовой матч в таком возрасте. Обе способны проходить в основную часть турниров и добиваться там побед, сейчас они в такой стадии своей карьеры, когда на них ничто не давит.

Сейчас в женском теннисе уровень игроков примерно равен, за исключением Соболенко, Свёнтек и Рыбакиной. Кроме этих теннисисток никто не показывает стабильную игру, поэтому я не вижу причин, по которым Звонарёва и Уильямс не могут продолжать играть», — приводит слова Ольховского ТАСС.