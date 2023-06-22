Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с седьмой ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф (5). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Кори Гауфф во втором круге травяного турнира в Берлине.

Александрова и Гауфф встречались на корте один раз. В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в 2021 году победу со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8) одержала американская спортсменка.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия).