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Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине

Екатерина Александрова — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча второго круга в Берлине
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Сегодня, 22 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с седьмой ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф (5). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Кори Гауфф во втором круге травяного турнира в Берлине.

Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Александрова и Гауфф встречались на корте один раз. В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в 2021 году победу со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8) одержала американская спортсменка.

В третьем круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия).

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