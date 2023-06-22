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Карлос Алькарас разгромно обыграл Легечку и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Карлос Алькарас разгромно обыграл Легечку и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
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Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Отметим, что для 20-летнего испанца это первый в карьере четвертьфинал на уровне ATP на траве.

В матче второго круга первый сеяный Алькарас со счётом 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира 21-летнего чеха Иржи Легечку. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки пять эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Григор Димитров (Болгария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 8).

Лондон. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 17:30 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Иржи Легечка
36
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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