Карлос Алькарас разгромно обыграл Легечку и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Отметим, что для 20-летнего испанца это первый в карьере четвертьфинал на уровне ATP на траве.

В матче второго круга первый сеяный Алькарас со счётом 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира 21-летнего чеха Иржи Легечку. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки пять эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Алькараса в Лондоне станет победитель матча Григор Димитров (Болгария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 8).