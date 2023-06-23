Бадоса: ментально Джокович зверь. Он совершенный теннисист

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мнением о сербе Новаке Джоковиче.

«Ментально Новак зверь. Постоянно соревноваться и превосходно выступать в каждом турнире — это настоящее безумие. Он совершенный теннисист. И с точки зрения физической формы он прекрасно следит за собой. Это впечатляет. Нельзя не признать, что Джокович лучший. Он это доказал. Статистика есть статистика», — приводит слова Бадосы Sportskeeda со ссылкой на El Larguero.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.