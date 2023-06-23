Бадоса — Соболенко: ты выглядишь мило. Это самое важное!
Поделиться
Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса трогательно отреагировала на пост своей подруги, действующей второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.
Представительница Беларуси написала в «Твиттере» пост, в котором спросила у своих читателей, смотрели ли они новый выпуск сериала «Брейк-пойнт», одной из главных героинь которого стала Соболенко. Паула Бадоса прокомментировала: «Да, ты выглядишь в нём мило. Это самое важное!» Арина Соболенко поблагодарила подругу и отправила ей смайлик в виде сердечка.
Помимо Арины Соболенко, главными героями второго сезона сериала «Брейк-пойнт» стали Ник Кирьос и Ига Свёнтек. В первом сезоне внимание уделялось, в частности, Касперу Рууду, Рафаэлю Надалю и Маттео Берреттини.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2023
-
11:34
-
11:21
-
11:07
-
11:04
-
10:46
-
10:31
-
09:47
-
09:21
-
08:27
-
00:08
- 22 июня 2023
-
23:52
-
22:48
-
22:38
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:21
-
20:48
-
20:33
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:16
-
19:10
-
18:58
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:47
-
16:45
-
16:23
-
13:55
Партнерский контент