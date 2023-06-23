Бадоса — Соболенко: ты выглядишь мило. Это самое важное!

Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса трогательно отреагировала на пост своей подруги, действующей второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Представительница Беларуси написала в «Твиттере» пост, в котором спросила у своих читателей, смотрели ли они новый выпуск сериала «Брейк-пойнт», одной из главных героинь которого стала Соболенко. Паула Бадоса прокомментировала: «Да, ты выглядишь в нём мило. Это самое важное!» Арина Соболенко поблагодарила подругу и отправила ей смайлик в виде сердечка.

Помимо Арины Соболенко, главными героями второго сезона сериала «Брейк-пойнт» стали Ник Кирьос и Ига Свёнтек. В первом сезоне внимание уделялось, в частности, Касперу Рууду, Рафаэлю Надалю и Маттео Берреттини.