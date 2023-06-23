Беккер: Джокович — самый успешный теннисист всех времён. Но в каждом поколении были звёзды

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде немецкий теннисист Борис Беккер высказался о лучшем теннисисте в истории.

«Несомненно, нужно признать, что Джокович — самый успешный теннисист всех времён. Однако я из тех, кто не любит сравнивать разные поколения между собой. В 60-е доминировал Лэйвер, потом пришли Борг и Макинрой, а в 80-е я сыграл свою роль, появился Эдберг и другие. Так что в каждом поколении были свои звёзды. Думаю, было бы несправедливо сейчас говорить, что одно поколение лучше другого», — приводит слова Беккера Hindustan Times.

В финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.