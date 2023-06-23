Ренне Стаббс: Винус Уильямс не будет пустяковой соперницей на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор австралийка Ренне Стаббс высказалась о поражении американки Винус Уильямс в матче второго круга турнира в Бирмингеме с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

«Великая, замечательная Винус Уильямс, к сожалению, проиграла, но это была настоящая битва. Потрясающий матч. Думаю, Остапенко немного нервничала. Она никогда прежде не побеждала Винус, а Серена была её кумиром детства. Представьте, как непросто ей было.

Уверена, Винус не будет пустяковой соперницей на Уимблдоне. У неё достаточно опыта за плечами, чтобы уверенно выступать на этом турнире и демонстрировать свою лучшую игру на травяном покрытии. Но нужно приложить усилия», — приводит слова Стаббс Tennis Up To Date.