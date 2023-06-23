Анна Дмитриева высказалась о травме Хачанова, из-за которой теннисист пропустит Уимблдон

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала травму россиянина Карена Хачанова, из-за которой спортсмен пропустит Уимблдон, четвертьфиналистом которого он был в 2021 году.

«Я очень расстроена травмой Хачанова. Обидно, что Карен пропустит предстоящий Уимблдон. Стрессовый перелом — довольно распространённая травма в теннисе. Она требует очень тщательного лечения. Неприятный момент. Трудно сказать, успеет ли он восстановиться до американской серии турниров. Хачанову ни в коем случае нельзя спешить с восстановлением, иначе может последовать серьёзный рецидив. Лучше немного пересидеть, чем выйти на корт раньше времени. Надеюсь, что у Карена всё будет хорошо. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на корт!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.