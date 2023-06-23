Российский четвертьфинал на турнире в Берлине перенесён на 24 июня

Игровой день на травяном турнире категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия), полностью отменён из-за затянувшегося дождя. Все четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде перенесены на завтра, 24 июня.
Россиянка Элина Аванесян, выступающая в основной сетке в качестве лаки-лузера, и хорватка Донна Векич, а также шестая сеяная гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова начнут свои четвертьфинальные матчи в 11:30 по московскому времени. Вслед за ними на корт выйдут россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия, посеянная под третьим номером, и седьмая сеяная чешка Петра Квитова.
По окончании четвертьфинальных матчей на центральном корте назначены полуфиналы с участием победительниц. Отметим, что матчи 1/4 финала с участием россиянок пройдут на первом корте.
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